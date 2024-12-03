В Орле отрубили тепло в детсаду и спортшколе

3.12.2024 | 11:17 ЖКХ, Новости

Причиной стали ремонтные работы.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова (иллюстративное)

Такую информацию сообщили в АО «Орёлгортеплоэнерго». С проблемой столкнулись жители микрорайона Лужки.

Работы ведутся на теплотрассе на улице 6-й Орловской дивизии, на участке между домами №15 и №17.

Без отопления и горячей воды остались детский сад №88 (на Узловой, 4) и Детско-юношеская спортивная школа №9 («Троя», 6-й Орловской дивизии, 25). Неудобства придётся терпеть до 15 часов.

Также под отключение попали жилые дома по 6-й Орловской дивизии, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 и 27, а также по улице Узловой, 1, 2 и 3.

ИА «Орелград»


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