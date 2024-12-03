Орловские школы не переведут на дистанционное обучение

Об этом заявил губернатор Андрей Клычков.

Соответствующий вопрос прозвучал во время последнего прямого эфира орловского главы в социальных сетях. Его задала одна из пользовательниц.

«Не планируем дистанционку вводить», – отреагировал Андрей Клычков.

Орловчанка не пояснила подоплёку своего вопроса. Возможно, имелись в виду атаки вражеских дронов и ракет на наш регион, об опасности которых периодически предупреждает МЧС, а также сам губернатор.

Также в Орловской области растёт заболеваемость ОРВИ. Так, по последним данным Управления Роспотребнадзора, она подросла ещё на 7,7%. При этом в общей структуре заболевших на молодых пациентов (в возрасте до 14 лет) приходится 50,9% случаев.

ИА «Орелград»