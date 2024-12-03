Клычков назвал самые проблемные маршрутки

3.12.2024 | 10:35 Важное, Новости, Транспорт

Орловский губернатор потребовал от чиновников ужесточить отношение к перевозчикам.

Фото: ИА “Орелград”

Тема обсуждалась во время последнего прямого эфира Андрея Клычкова в социальных сетях.

Как оказалось, наибольшее количество нареканий от граждан поступает на маршруты №8 («Улица Высоковольтная — Наугорское шоссе»), №9 («Микрорайон Зареченский – санаторий «Лесной»»), №25 («Улица Ливенская — школа №50») и №60 («Весёлая Слобода – Железнодорожный вокзал»). В частности, орловцы недовольны тем, как они функционируют по выходным дням. Иногда на маршрутах работает всего по одному автобусу.

«Пора уже включать свои контрольные функции. Сколько можно уже об этом говорить? На улице зима, люди стоять на остановках не должны», – обратился орловский глава к ответственным госслужащим.

Также Клычков попросил жителей города перечислить другие проблемные маршруты в комментариях к публикации со своим эфиром.

Ранее горсовет Орла принял решение об увеличении тарифа на проезд в общественном транспорте на 16%. Изменения вступили в силу с 1 декабря.

ИА «Орелград»


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