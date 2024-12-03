Железнодорожный путь приватизируют во Мценске

На торги будет выставлено муниципальное имущество.

Администрация города Мценска обратилась к депутатам горсовета с просьбой поддержать внесение изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2024 год. План был рассмотрен на сессии местного парламента, предлагалось дополнить его еще одним лотом, а именно муниципальным имуществом, в состав которого входят подъездной железнодорожный путь протяженностью 175 метров и земельный участок под ним. Категория участка – земли населенных пунктов, виды разрешенного использования – железнодорожные пути. Площадь земельного участка составляет 689 квадратных метров.

Находится железнодорожный путь на улице Автомагистраль. Из документации местных властей следует, что балансовая и остаточная стоимость указанного объекта недвижимого имущества составляет 0 рублей 00 копеек. Цена продажи не указана, но отмечено, что продать железнодорожный путь вместе с участком под ним планируется путем проведения аукциона в электронной форме, открытого по составу участников и по форме предложений о цене. Пустить лот с молотка предполагается в течение 2024-2025 годов.

Также власти Мценска начали планировать список объектов для приватизации на 2025 год. Пока в план приватизации включен только один объект, а именно помещение площадью 204 квадратных метра, расположенное на улице Катукова. Его балансовая стоимость составляет 237,47 тысячи рублей, остаточная стоимость – 192,34 тысячи рублей. Помещение также предполагается пустить с молотка на электронном аукционе. Как следует из пояснительной записки, реализация предлагаемого к приватизации объекта недвижимости не повлияет на структурные изменения в экономике города, в том числе в конкретных отраслях экономики.

«Рыночная стоимость на объект муниципального имущества, подлежащего приватизации, будет определена на основании отчета об оценке муниципального имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности при организации работ по приватизации имущества в 2025 году», – отмечают местные власти.

ИА «Орелград»