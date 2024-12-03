Ливны планируют хорошо заработать на налогах

В городе ожидают значительного роста налоговых поступлений.

Депутаты Ливенского горсовета в первом чтении утвердили проект решения о бюджете города. Как сообщила на сессии начальник финансового управления администрации города Нина Парахина, общий объем доходов на 2025 год прогнозируется в сумме 1,325 миллиарда рублей. Дефицит бюджета в будущем году составит 40,608 миллиона рублей. На 2026 год запланирован дефицит бюджета в сумме 5,215 миллиона рублей, а на 2027 год – профицит в сумме 28,132 миллиона рублей. Расходы бюджета города Ливны на 2025 год запланированы в объеме 1,366 миллиарда рублей, на 2026 год – в сумме 1,277 миллиарда рублей, на 2027 год – в сумме 684,819 миллиона рублей.

Стоит отметить, что объем доходов на 2025 год оказался меньше по сравнению с бюджетом города на 2024 год на 471,484 миллиона рублей, или на 26,2 процента. Но при втором чтении наверняка параметры будут изменены. Пока же собственные доходы городского бюджета, налоговые и неналоговые, без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета, спрогнозированы на 2025 год в сумме 647,661 миллиона рублей, что составляет 48,9 процента от общей суммы доходов. Для сравнения, первоначальный проект бюджета на 2024 год предусматривал собственные доходы в сумме 484,622 миллиона рублей, то есть в этом году показатель уже вырос на 30,8 процента.

Проектом бюджета на 2025 год запланированы налоговые поступления с ростом к первоначальному плану 2024 года на 35,6 процента. Как следует из пояснительной документации, основная доля поступлений в бюджет в части налоговых доходов в 2025 году придется на налог на доходы физических лиц – 35,8 процента от общего объема доходов. Ожидается, что простые граждане внесут в казну 475 миллионов рублей. Удельный вес налогов на совокупный доход (налог, взимаемый в связи с применением УСН; налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения; сельскохозяйственный налог) в общей сумме доходов бюджета 2025 года составит 4,4 процента, или 58,287 миллиона рублей, земельного налога – 1,8 процента, или 23,3 миллиона рублей.

Поступления от налога на имущество физических лиц составят 2,2 процента, или 28,93 миллиона рублей, государственной пошлины – 1 процент, или 13,035 миллиона рублей, доходов от уплаты акцизов по подакцизным товарам – 0,3 процента, или 4,585 рублей. Изучившая проект бюджета Контрольно-счетная палата города Ливны в своем заключении отметила, что основная доля поступлений в бюджет города в части неналоговых доходов по прогнозу на 2025 год будет приходиться на доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности: арендная плата за земельные участки и имущество, плата за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций и др. На этом Ливны планируют заработать 37,377 миллиона рублей, или на 18,3 процента больше, чем в 2024 году.

ИА «Орелград»