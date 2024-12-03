Военные виды спорта будут развивать в Орловской области

Областные власти гарантировали поддержку нескольким видам спорта.

Постановление об оказании содействия развитию военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта органами исполнительной власти Орловской области издал губернатор Андрей Клычков. Отвечать за данное направление будет региональный департамент физической культуры и спорта. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора по социальной политике. Целью постановления названо привлечение жителей Орловской области к занятиям военно-прикладными и служебно-прикладными видами спорта.

Поставлены задачи по формированию у орловцев допризывного и призывного возрастов «осознанных потребностей в систематических занятиях спортом, физическом самосовершенствовании, овладении прикладными навыками и ведении здорового образа жизни». Еще одной задачей является формирование условий, направленных на нравственное, духовное и физическое развитие молодежи Орловской области, развитие военно-прикладных видов спорта как основы добровольной подготовки граждан к военной службе, повышение популярности указанных видов спорта для простых граждан.

Оказание содействия предусмотрено в двух формах: финансовой и консультационной поддержки. Областные власти готовы принимать участие в финансировании официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план. Средства будут выделять из регионального бюджета. Консультационная поддержка возложена на спортивный департамент, причем оказываться она должна на безвозмездной основе, в устной и письменной формах.

«Консультирование в устной форме осуществляется уполномоченными сотрудниками департамента по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме в департаменте, – следует из постановления губернатора. – Время консультирования в устной форме не должно превышать 5 минут для одного субъекта физической культуры и спорта или его представителя». Если одновременно поступят пять и более однотипных обращений от разных организаций, департамент не будет проводить личные консультации, а должен опубликовать разъяснения на официальном сайте администрации региона.

ИА «Орелград»