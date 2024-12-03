Право инвалида на термометр защитил суд

Дело рассматривалось по иску прокуратуры.

Гражданское дело о социальной защите инвалида рассмотрел Верховский районный суд. Иск был подан в интересах местной жительницы к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области.

Прокурор просил суд о возложении на ответчика обязанности по обеспечению техническим средством реабилитации и взыскании компенсации морального вреда. Из сообщения пресс-службы суда следует, что прокуратура заступилась за инвалида 1 группы, для которой составлена индивидуальная программа реабилитации.

Данной программой предусмотрено использование медицинского термометра с речевым выходом, который относится к средствам технической реабилитации. Заявление на его получение было подано в указанный выше фонд, но на момент рассмотрения гражданского дела в суде женщину так и не обеспечили термометром. В связи с этим прокурор просил суд обязать ответчика в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу обеспечить инвалида техническим средством реабилитации.

Представитель ответчика исковые требования не признал и просил в их удовлетворении отказать. Суд установил, что женщина была поставлена на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, но необходимый ей термометр так и не получила. Между тем, отсутствие такого прибора отрицательно сказывается на состоянии ее здоровья и ее эмоциональном состоянии, влечет причинение нравственных и физических страданий.

В результате суд иск удовлетворил и обязал Фонд обеспечить инвалида медицинским термометром с речевым выходом. Кроме того, суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 3000 рублей. Решение уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»