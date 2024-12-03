На орловский «ЭкоПолис» могут возбудить уголовное дело

Об этом сообщили в прокуратуре.

Надзорное ведомство провело проверку по следам информации, размещённой в СМИ. Она касалась нарушений, допущенных в сфере обращения с отходами.

Итогом могут стать не только административные, но и уголовные последствия. Орловский природоохранный межрайонный прокурор направил материалы соответствующей проверки в следственные органы. Сейчас по ним проводится дополнительная процессуальная проверка.

Речь идёт о статье 247 УК РФ – «хранение и захоронение отходов с нарушением установленных правил». Уточняется, что объектом проверки является ООО «ЭкоПолис».

Кроме того, сообщается, что прокуратура внесла представления руководству ООО «ЭкоПолис» и ООО «УК «Зелёная роща»», а также органам государственной власти нашего региона. Причиной стали нарушения в части технологии приёма, разгрузки и обработки твёрдых коммунальных отходов.

Также Орловский районный суд удовлетворил прокурорский иск о возложении на ООО «ЭкоПолис» обязанности по обработке и захоронению отходов в соответствии с проектной документацией. Фактическое устранение всех выявленных нарушений остаётся на контроле прокуратуры.

В общей сложности, в ходе проверок, которые надзорное ведомство проводило в данной сфере в Орловской области, директору ООО «УК «Зелёная роща»» (региональному оператору по обращению с ТКО) внесено около 200 представлений. Кроме него к административной ответственности привлекались главы компаний «Экологистик» и «Экотексити», «Эко-Транс», «Чистый город», ливенского МУПа «Комсервис». Общая сумма наложенных штрафов составила около полутора миллионов рублей.

ИА «Орелград»