В новогоднюю столицу России прибыли орловские игрушки

3.12.2024 | 15:33 Новости, Общество

В этом году данная роль досталась Кирову.

Фото: t.me/orelregion_government

Новость опубликовали в официальных соцсетях нашего региона.

Особые ёлочные украшения прислали в местный Центр развития туризма и Дирекцию по организации 650-летию Кирова. Одновременно прибыли аналогичные грузы из нескольких других субъектов (Тверской и Новгородской областей, Хакасии и Ставропольского края).

Орловские игрушки представляют основные туристические символы нашего региона. Например, это деревянный медальон с изображением зубра — главного «лица» национального парка «Орловское полесье».

7 декабря в Кирове стартует Всероссийский фестиваль елок, где будет представлено около ста новогодних деревьев — из каждого региона России, от общественных организаций и партнёров этого праздника.

Возрастное ограничение: 0+

Фото: t.me/orelregion_government
Фото: t.me/orelregion_government
Фото: t.me/orelregion_government

ИА «Орелград»


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