В новогоднюю столицу России прибыли орловские игрушки

В этом году данная роль досталась Кирову.

Новость опубликовали в официальных соцсетях нашего региона.

Особые ёлочные украшения прислали в местный Центр развития туризма и Дирекцию по организации 650-летию Кирова. Одновременно прибыли аналогичные грузы из нескольких других субъектов (Тверской и Новгородской областей, Хакасии и Ставропольского края).

Орловские игрушки представляют основные туристические символы нашего региона. Например, это деревянный медальон с изображением зубра — главного «лица» национального парка «Орловское полесье».

7 декабря в Кирове стартует Всероссийский фестиваль елок, где будет представлено около ста новогодних деревьев — из каждого региона России, от общественных организаций и партнёров этого праздника.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»