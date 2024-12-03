Орловщина нарастила экспорт растениеводческой продукции в другие регионы

Показатели заметно выросли.

Как рассказали в Управлении Россельхознадзора, с начала этого года сотрудники ведомства досмотрели 2 миллиона 38 тысяч тонн такой продукции. Это на 424 тысячи тонн (или на 26,3%) выше статистики за минувший год.

Основная часть приходится на зерно и продукты его переработки — это 1 миллион 980 тысяч тонн. В свою очередь, из этой массы главной составляющей является продовольственное зерно (1 миллион 707 тысяч тонн).

Также в другие регионы отправлено 58 тысяч тонн картофеля, сахарной свеклы и соломы.

В информационной системе «Аргус-Фито» оформлено 62 тысячи 600 карантинных сертификатов. Это на 15 тысяч 300 штук (или на 32,4%) больше, чем в прошлом году. В Россельхознадзоре отмечают, что в 547 случаях ведомство отказало в выдаче карантинных сертификатов — с формулировкой «несоответствие полноты сведений, содержащихся в заявлениях».

Кроме того, в 471 партии продукции (общим объёмом 14,3 тысячи тонн) выявили карантинный объект – повилику. Эту продукцию перенаправили на перерабатывающие предприятия.

ИА «Орелград»