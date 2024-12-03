Около 80 орловских организаций ушли в зону убытка

Орелстат рассказал о финансовых результатах деятельности организаций Орловской области.

В Орловской области в январе-сентябре 2024 года, по оперативным данным Орелстата, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах сложился в сумме 26,698 миллиарда рублей. По подсчетам статистиков, 202 орловских предприятия за отчетный период времени получили совокупную прибыль в размере 30,588 миллиарда рублей, а 83 предприятия имели убыток на сумму 3,89 миллиарда рублей. В Орелстате традиционно отметили, что в данную статистику не входят представители малого предпринимательства, кредитных и иных финансовых организаций, а также государственных и муниципальных учреждений.

В разрезе видов экономической деятельности довольно противоречивую статистику продемонстрировали обрабатывающие производства. Как ни удивительно, но они лидируют как среди самых прибыльных отраслей, так и среди наиболее убыточных. Например, совокупная прибыль предприятий указанного сектора экономики за отчетный период времени составила 15,365 миллиарда рублей, то есть половина региональной прибыли приходится на них.

В то же время совокупный убыток этого сектора составил 2,639 миллиарда рублей, то есть на него приходится и две трети совокупного убытка. Это говорит о том, что обрабатывающие производства оказывают существенное влияние на формирование регионального сальдо в целом. Такому же тренду следуют сельское и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство. Так, по подсчетам статистиков, совокупная прибыль организаций данной сферы составила 9,676 миллиарда рублей, а совокупный убыток – 493,9 тысячи рублей.

В список наиболее рентабельных отраслей также попали оптовая и розничная торговля и присоединенный к ним ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, прибыль этого сектора оценена в 3,467 миллиарда рублей. Прибыль в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха составила 1,204 миллиарда рублей. Что касается зоны убыточности, то на третьем месте здесь расположилась сфера транспортировки и хранения с убытком в размере 307,8 тысячи рублей, на четвертом месте – сфера строительства с убытком в размере 190,7 тысячи рублей.

ИА «Орелград»