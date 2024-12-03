Орловчанку обвинили в хищении из бюджета 750 тысяч рублей

Женщина свою вину не признала и не стала давать показания.

Стали известны подробности уголовного процесса, который прошел в Глазуновском районном суде Орловской области. Как пояснили в пресс-службе суда, оно было возбуждено в отношении местной жительницы. Женщину обвиняли в совершении умышленного тяжкого преступления против собственности. По версии следствия, в мае 2016 года подсудимая обратилась в местный филиал Областного центра социальной защиты населения с заявлением о назначении ей выплат. При этом она представила « заведомо недостоверные сведения о проживании в зоне с льготным социально-экономическим статусом».

Тем самым, посчитали правоохранители, орловчанка приобрела право на получение на себя и своих несовершеннолетних детей социальных выплат, которые получала вплоть по май 2020 году. По подсчетам следствия, она причинила федеральному бюджету в лице органов социальной защиты населения ущерб в крупном размере на сумму 362,79 тысячи рублей. Также было подсчитано, что Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области она причинила ущерб на сумму 396,05 рублей.

Общая сумма ущерба, фигурирующая в материалах уголовного дела, составила 758,85 тысячи рублей – столько денег было перечислено подсудимой на ее счет за постоянное проживание в зоне с льготным социально-экономическим статусом. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению. Как пояснили в суде Глазуновского района, подсудимая в судебном заседании вину не признала полностью, но от дачи показаний отказалась, воспользовалась статей 51 Конституции РФ.

Однако суд, исследовав представленные доказательства, признал подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ (мошенничество с социальными выплатами). В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признал наличие малолетнего ребенка и несовершеннолетних детей. В результате подсудимой было назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. В суде также был поднят вопрос о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Исковые требования по делу подсудимая также не признала в полном объеме. Суд данный вопрос в рамках уголовного дела тоже не решил. Он сослался на то, что размер заявленных исковых требований выходил за рамки фактически предъявленного женщине обвинения. Поэтому требуется дополнительная проверка проведенных расчетов, предоставление дополнительных документов. Суд признал за Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ и Областным центром защиты населения право на удовлетворение заявленных гражданских исков в части возмещения материального ущерба. Но вопрос о его размерах было решено передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

ИА «Орелград»