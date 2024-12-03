Сокращение расходов на демографию объяснили в Орле

Расходы бюджета по данному направлению снизились в 2,2 раза.

В Орловской области в текущем году в рамках направления «Человеческий капитал» реализовывались национальные проекты, в том числе нацпроект «Демография». Об этом говорится в отчете об исполнении бюджета региона за 9 месяцев, который на прошедшей сессии рассмотрели депутаты Орловского облсовета. По данным регионального департамента финансов, за 9 месяцев 2024 года расходы по нему составили 286,3 миллиона рублей с сокращением к аналогичному периоду 2023 года на 355,4 миллиона рублей, или в 2,2 раза.

Чиновники объяснили снижение расходов по данной статье областного бюджета поэтапной передачей выплат на третьего ребенка в Социальный фонд России за 9 месяцев (если в 2023 году было выплачено 288,6 миллиона рублей, то за 9 месяцев 2024 года – 130,4 миллиона рублей. Также снижение финансирования чиновники связывают со строительством в 2023 году футбольного манежа, финансирование которого осуществлялось, в том числе, и за счет демографического национального проекта.

Тем временем в Орловском муниципальном округе оценили текущую демографическую ситуацию. По данным Орелстата, по состоянию на 1 января 2024 года численность местного населения составляла 69 588 человек, сократившись за год на 535 человек, или на 0,8 процента. Сокращение числа жителей округа в 2023 году произошло за счет естественной (минус 359 человек) и миграционной (минус 176 человек) убыли населения.

«Естественная убыль населения остается определяющим фактором демографических процессов в округе, – говорится в материалах администрации Орловского муниципального округа. – Среднегодовая численность постоянного населения в 2024 году составит 69,59 тысячи человек и сократится относительно 2023 года на 266 человек, или на 0,38 процента. В среднесрочной перспективе прогнозируется стагнация численности населения округа, среднегодовая численность постоянного населения в 2027 году по прогнозу составит 69,62 тысячи человек».

ИА «Орелград»