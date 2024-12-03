Орловчанку наказали за возбуждение ненависти к сотрудникам ДПС

Женщина привлечена к административной ответственности.

Необычное дело об административном правонарушении рассмотрел Орловский районный суд. Оно было заведено в отношении жительницы Орловского муниципального округа в соответствии со статьей 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Было установлено, что закон орловчанка нарушила в мае 2024 года, когда решила написать комментарий в социальной сети «Одноклассники».

Как следует из сообщения пресс-службы Орловского районного суда, комментарий женщина написала к видеозаписи, которую увидела в социальной сети. Как выяснилось, ее комментарий «содержал высказывания, содержащие негативную оценку сотрудников дорожно-патрульной службы органов внутренних дел». При этом, как отметили в суд, для характеристики сотрудников полиции орловчанка использовала «бранную лексику, имеющую негативное смысловое значение».

Выслушав участников процесса и исследовав материалы дела об административном правонарушении, суд пришел к выводу о наличии в действиях орловчанки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ. В связи с этим правонарушительнице было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 000 руб. Постановление по делу об административном правонарушении уже вступило в законную силу, а административное наказание исполнено.

К слову, орловчанка отделалась минимально возможным наказанием. Санкции статьи 20.3.1. КоАП РФ влекут за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток. Кстати, для юридических лиц предусмотрен только штраф, но крупный – от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

ИА «Орелград»