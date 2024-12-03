Орловчанку разлучили с гражданином Киргизии через суд

3.12.2024 | 12:00 Закон и порядок, Новости

Брак с иностранцем признали фиктивным.

ИА “Орелград”

Нарушение миграционного законодательства выявила прокуратура Железнодорожного района областного центра.

Выяснилось, что орловчанка зарегистрировала брак с гражданином Киргизии без реального намерения создать новую «ячейку общества». Иностранцу просто требовалось разрешение на временное проживание в России. Фиктивный брачный союз стал лёгким способом решить проблему.

Прокуратура направила в суд исковое заявление с тем, чтобы брак признали недействительным. Требование удовлетворили.

«Решение суда вступило в законную силу, запись о заключении брака аннулирована», – уточнили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что за фиктивные отношения с мигрантами будут судить сразу шестерых орловчанок.

ИА «Орелград»


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