Орловчанку разлучили с гражданином Киргизии через суд

Брак с иностранцем признали фиктивным.
Нарушение миграционного законодательства выявила прокуратура Железнодорожного района областного центра.
Выяснилось, что орловчанка зарегистрировала брак с гражданином Киргизии без реального намерения создать новую «ячейку общества». Иностранцу просто требовалось разрешение на временное проживание в России. Фиктивный брачный союз стал лёгким способом решить проблему.
Прокуратура направила в суд исковое заявление с тем, чтобы брак признали недействительным. Требование удовлетворили.
«Решение суда вступило в законную силу, запись о заключении брака аннулирована», – уточнили в прокуратуре.
Ранее стало известно, что за фиктивные отношения с мигрантами будут судить сразу шестерых орловчанок.
ИА «Орелград»