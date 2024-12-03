Должанский район купил внедорожник с «брутальной внешностью»

Аукцион орловского муниципалитета вызвал ажиотаж среди поставщиков.

Администрация Должанского района заказала HAVAL DARGO Premium (или эквивалент). На электронный аукцион было подано шесть заявок. Победителем признано ростовское ООО “МБ-ЮНИОН”. Цена контракта – 3 308 067,33 рубля. Обеспечивать обновку будет бюджет района.

Согласно контракту, опубликованному в ГИС «Закупки», поставщик самостоятельно доставляет товар заказчику (Долгое, ул. Октябрьская, д.6) в течение 20 дней. Гарантийный срок на авто составляет 36 месяцев или 150 000 километров пробега.

Напомним, в октябре администрация Колпнянского района купила KAIYI X7 за 3,1 млн рублей. Ливенский район в начале года приобрел HAVAL DARGO за 3,3 млн рублей. В ноябре БУ ОО “Орловское автохозяйство” взяло в лизинг десять машин. Областные чиновники и депутаты будут ездить на «Грантах» и «Вестах».

ИА “Орелград”