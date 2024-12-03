Ушёл из жизни профессор ОГИК Николай Заикин

3.12.2024 | 15:13 Культура, Новости

Орловцу был 81 год.

Фото: ogik.ru

Смерть произошла сегодня. Об этом сообщили в соцсетях Орловского государственного института культуры.

Николай Заикин являлся профессором кафедры хореографии, имел звание Заслуженного работника культуры страны, награждался орденом Дружбы и премией «Душа России» (дважды).

В Орловском государственном институте культуры Заикин работал с 1972-го года. С 1981-го по 2004-й он возглавлял кафедру хореографии. Орловца отметили званиями «Почётный работник ОГИК» и «Ветеран ОГИК».

Николай Заикин организовал студенческий хореографический ансамбль «Радуга», а также, в числе других лиц, проводил Всероссийский фестиваль русского народного танца «Храним наследие России». Также он входил в ряд авторитетных международных и федеральных профессиональных организаций.

Кроме того, Заикин издал учебные пособия «Русский народный танец», которые пользуются большим спросом у педагогов и студентов.

ИА «Орелград»


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