В Орле открылся филиал Детской поликлиники №1

Он будет функционировать в микрорайоне Лужки.
Об этом сообщила депутат Орловского городского совета Оксана Павлюк.
Филиал располагается в многоквартирном доме на первом этаже. Его адрес — улица 6-й Орловской дивизии, 21.
Открытие стало возможным благодаря внутренним финансовым ресурсам поликлиники. Затраты составили около 2 миллионов рублей.
Также Павлюк выразила благодарность жильцам дома №21. Чтобы филиал обосновался в многоэтажке, потребовалось провести общедомовые встречи и собрать определённое количество одобрительных голосов.
«Теперь обратиться к детским врачам в случае необходимости будет намного проще», – резюмировала депутат.
Ранее стало известно, что в Орле бесплатно проверяют репродуктивное здоровье.
ИА «Орелград»