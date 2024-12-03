В Орле открылся филиал Детской поликлиники №1

Он будет функционировать в микрорайоне Лужки.

Об этом сообщила депутат Орловского городского совета Оксана Павлюк.

Филиал располагается в многоквартирном доме на первом этаже. Его адрес — улица 6-й Орловской дивизии, 21.

Открытие стало возможным благодаря внутренним финансовым ресурсам поликлиники. Затраты составили около 2 миллионов рублей.

Также Павлюк выразила благодарность жильцам дома №21. Чтобы филиал обосновался в многоэтажке, потребовалось провести общедомовые встречи и собрать определённое количество одобрительных голосов.

«Теперь обратиться к детским врачам в случае необходимости будет намного проще», – резюмировала депутат.

Ранее стало известно, что в Орле бесплатно проверяют репродуктивное здоровье.

ИА «Орелград»