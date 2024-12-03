В Орле открылся филиал Детской поликлиники №1

3.12.2024 | 14:17 Важное, Медицина, Новости

Он будет функционировать в микрорайоне Лужки.

Фото: vk.com/id15630888

Об этом сообщила депутат Орловского городского совета Оксана Павлюк.

Филиал располагается в многоквартирном доме на первом этаже. Его адрес — улица 6-й Орловской дивизии, 21.

Открытие стало возможным благодаря внутренним финансовым ресурсам поликлиники. Затраты составили около 2 миллионов рублей.

Также Павлюк выразила благодарность жильцам дома №21. Чтобы филиал обосновался в многоэтажке, потребовалось провести общедомовые встречи и собрать определённое количество одобрительных голосов.

«Теперь обратиться к детским врачам в случае необходимости будет намного проще», – резюмировала депутат.

Ранее стало известно, что в Орле бесплатно проверяют репродуктивное здоровье.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования