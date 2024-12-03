В Орле бесплатно проверяют репродуктивное здоровье

Процедуру могут пройти и женщины, и мужчины.
Со 2 декабря такие проверки проводятся в женских консультациях Советского и Заводского районов. Об этом сообщили в НКМЦ имени Круглой.
Возможность доступна орловчанкам и орловцам в возрасте от 18 до 49 лет. Основная цель – выявить и пресечь заболевания или состояния, которые могут негативно повлиять на беременность, роды и послеродовый период.
Снчала женщин принимает гинеколог, а мужчин — уролог. Затем проводятся соответствующие исследования (в том числе, с помощью аппарата УЗИ).
Подробную информацию можно узнать по телефонам +7 4862 76-31-30 (в Советском районе) и +7 4862 72-19-48 (в Заводском районе).
Также для мужчин такая диспансеризация дополнительно доступна в Орловском перинатальном центре. Контактный телефон регистратуры +7 4862 59-91-50.
ИА «Орелград»