В Орле бесплатно проверяют репродуктивное здоровье

Процедуру могут пройти и женщины, и мужчины.

Со 2 декабря такие проверки проводятся в женских консультациях Советского и Заводского районов. Об этом сообщили в НКМЦ имени Круглой.

Возможность доступна орловчанкам и орловцам в возрасте от 18 до 49 лет. Основная цель – выявить и пресечь заболевания или состояния, которые могут негативно повлиять на беременность, роды и послеродовый период.

Снчала женщин принимает гинеколог, а мужчин — уролог. Затем проводятся соответствующие исследования (в том числе, с помощью аппарата УЗИ).

Подробную информацию можно узнать по телефонам +7 4862 76-31-30 (в Советском районе) и +7 4862 72-19-48 (в Заводском районе).

Также для мужчин такая диспансеризация дополнительно доступна в Орловском перинатальном центре. Контактный телефон регистратуры +7 4862 59-91-50.

ИА «Орелград»