В Орле бесплатно проверяют репродуктивное здоровье

3.12.2024 | 13:40 Медицина, Новости

Процедуру могут пройти и женщины, и мужчины.

Фото: ИА “Орелград”

Со 2 декабря такие проверки проводятся в женских консультациях Советского и Заводского районов. Об этом сообщили в НКМЦ имени Круглой.

Возможность доступна орловчанкам и орловцам в возрасте от 18 до 49 лет. Основная цель – выявить и пресечь заболевания или состояния, которые могут негативно повлиять на беременность, роды и послеродовый период.

Снчала женщин принимает гинеколог, а мужчин — уролог. Затем проводятся соответствующие исследования (в том числе, с помощью аппарата УЗИ).

Подробную информацию можно узнать по телефонам +7 4862 76-31-30 (в Советском районе) и +7 4862 72-19-48 (в Заводском районе).

Также для мужчин такая диспансеризация дополнительно доступна в Орловском перинатальном центре. Контактный телефон регистратуры +7 4862 59-91-50.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования