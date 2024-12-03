В Орле определились с ёлочными базарами

3.12.2024 | 13:16 Новости, Общество

Они начнут работу с 15 декабря.

Фото: ИА “Орелград”

Накануне в городской администрации подвели итоги соответствующего аукциона.

Как обычно, приобрести новогодние деревья можно будет во всех районах Орла.

Северный район:

  • Металлургов (в районе памятника «Алеша»).

Железнодорожный район:

  • переулок Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина»),
  • Пушкина, в районе дома №20,
  • 5 Августа, в районе дома №19.

Заводской район:

  • Комсомольская, в районе домов №77, №365, №384,
  • Саханская, в районе дома №2.

Советский район:

  • 8 Марта, в районе дома №19,
  • Октябрьская, в районе дома №60 и №120,
  • площадь имени Жукова.

ИА «Орелград»


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