В Орле определились с ёлочными базарами

Они начнут работу с 15 декабря.

Накануне в городской администрации подвели итоги соответствующего аукциона.

Как обычно, приобрести новогодние деревья можно будет во всех районах Орла.

Северный район:

Металлургов (в районе памятника «Алеша»).

Железнодорожный район:

переулок Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина»),

Пушкина, в районе дома №20,

5 Августа, в районе дома №19.

Заводской район:

Комсомольская, в районе домов №77, №365, №384,

Саханская, в районе дома №2.

Советский район:

8 Марта, в районе дома №19,

Октябрьская, в районе дома №60 и №120,

площадь имени Жукова.

ИА «Орелград»