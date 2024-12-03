В Орле определились с ёлочными базарами

Они начнут работу с 15 декабря.
Накануне в городской администрации подвели итоги соответствующего аукциона.
Как обычно, приобрести новогодние деревья можно будет во всех районах Орла.
Северный район:
- Металлургов (в районе памятника «Алеша»).
Железнодорожный район:
- переулок Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина»),
- Пушкина, в районе дома №20,
- 5 Августа, в районе дома №19.
Заводской район:
- Комсомольская, в районе домов №77, №365, №384,
- Саханская, в районе дома №2.
Советский район:
- 8 Марта, в районе дома №19,
- Октябрьская, в районе дома №60 и №120,
- площадь имени Жукова.
ИА «Орелград»