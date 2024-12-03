Выбран подрядчик для строительства сетей «Солнечного города»

3.12.2024 | 13:47 ЖКХ, Новости

В микрорайоне Мценска Орловской области.

ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Подрядчика определили с помощью электронного аукциона. На отбор подана лишь одна заявка. Управление ЖКХ администрации Мценска заключило контракт со свердловским ООО “АЛЬТАИР”. Цена – 23 061 600,67 рубля.   Срок исполнения – 29 декабря 2025 года, указано в ГИС «Закупки».

В перечень работ включено строительство станции водоподготовки блочного типа производительностью 8,2 м3/час, двух водонапорных башен, двух насосных станций на водозаборной скважине.

Микрорайон «Солнечный город» расположен в районе Зарощенской улицы. Ранее Портал Орловской области сообщал, что до конца 2024 года в Мценске планируется строительство газораспределительных сетей в том числе и для 105 участков этого микрорайона.

ИА “Орелград”


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