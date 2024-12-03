В Орле почтили память Неизвестного солдата

3.12.2024 | 12:47 Новости, Общество

Мероприятие состоялось в сквере Танкистов.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

В церемонии возложения цветов участвовали губернатор Андрей Клычков, спикер областного совета Леонид Музалевский, другие представители региональной и городской власти, а также митрополит Орловский и Болховский Тихон.

«Мы преклоняем колено перед всеми воинами, кто сражался за нашу свободу и независимость, перед теми, кто остался на поле боя безымянным», – отметил Андрей Клычков в своём выступлении.

Также участники мероприятия провели минуту молчания в память о советских и российских воинах, погибших в боях.

День Неизвестного солдата отмечается в России с 2014-го года. Дата установлена федеральным законом.

3-е декабря стало памятным числом не случайно. Именно в этот день в 1966-м году останки неизвестного солдата были перенесены из братской могилы к стенам московского Кремля и захоронены в Александровском саду.

ИА «Орелград»


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