В Орле почтили память Неизвестного солдата

Мероприятие состоялось в сквере Танкистов.

В церемонии возложения цветов участвовали губернатор Андрей Клычков, спикер областного совета Леонид Музалевский, другие представители региональной и городской власти, а также митрополит Орловский и Болховский Тихон.

«Мы преклоняем колено перед всеми воинами, кто сражался за нашу свободу и независимость, перед теми, кто остался на поле боя безымянным», – отметил Андрей Клычков в своём выступлении.

Также участники мероприятия провели минуту молчания в память о советских и российских воинах, погибших в боях.

День Неизвестного солдата отмечается в России с 2014-го года. Дата установлена федеральным законом.

3-е декабря стало памятным числом не случайно. Именно в этот день в 1966-м году останки неизвестного солдата были перенесены из братской могилы к стенам московского Кремля и захоронены в Александровском саду.

ИА «Орелград»