В Орле завели дело на МТС

Антимонопольное дело возбуждено по признакам нарушения закона о рекламе.

В Орловской области выявлен факт распространения наружной рекламы компании МТС, содержащей признаки нарушения требований закона о рекламе. Об этом сообщила пресс-служба Орловского УФАС России. Сообщается, что потенциальное нарушение было выявлено в рамках проводимого должностными лицами антимонопольного органа наблюдения за соблюдением обязательных требований в сфере законодательства РФ о рекламе.

«В рекламе «Тариф 24» содержалась как информация, выполненная крупным, хорошо читаемым шрифтом, так и информация, напечатанная мелким шрифтом, – говорится в сообщении Орловского УФАС. – Указанная информация могла быть затруднена для восприятия потребителями. Существенные условия, позволяющие потребителям оценить ценовые условия оператора связи ПАО «МТС» по данному тарифу, в тексте фактически отсутствовали, и действительная стоимость рекламируемых услуг могла искажаться».

По мнению антимонопольщиков, указанные действия могли привести к введению в заблуждение потребителей относительно порядка предоставления и использования рекламируемого тарифа. В ведомстве также уточнили, что спорная реклама ранее была изучена членами экспертного совета. Последние пришли к выводу о том, что на исследованном рекламном щите информация об условиях предоставления интернет-услуг «может быть не доступна для восприятия гражданами в полном объеме, а также способствовать введению в заблуждение потребителей рекламы относительно условий рекламируемых услуг».

В результате реклама была признана ненадлежащей и нарушающей требования части 7 статьи 5 Закона «О рекламе». В соответствии с ней, не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы. Ранее ФАС России признала ПАО «МТС» нарушившим Закон о защите конкуренции. Как сообщал регулятор, в апреле и мае 2024 года компания в среднем на 8 процентов повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 миллионов абонентов.

«Служба установила, что повышение являлось экономически не обоснованным и ущемляло интересы потребителей, – сообщала ФАС. – Помимо перечисления дохода, оператор должен снизить тарифы для абонентов, которых коснулось увеличение стоимости услуг сотовой связи». Регулятор обязал компанию перечислить в бюджет 3 миллиардов рублей, но подобное решение можно оспорить в судебном порядке.

ИА «Орелград»