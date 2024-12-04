Экс-чиновницу-мошенницу обязали вернуть 1,1 миллиона в бюджет

Дмитровский районный суд взыскал причиненный преступлением ущерб.

Как сообщает Дмитровский районный суд, удовлетворены исковые требования департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области к теперь уже бывшему руководителю филиала этого учреждения. Департамент просил о возмещении материального вреда, причиненного преступлением. Дело в том, что в августе 2024 года приговором этого же суда директор БУ ОО «ЦСОН» была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных часть 4 статьи 159 Уголовного кодека РФ (мошенничество).

«Сумма ущерба, причиненного преступлением, составила 1 111 080 рублей 55 копеек, – сообщает пресс-служба Дмитровского районного суда. – Ответчик с исковыми требованиями не согласился. Суд, выслушав мнения сторон, исследовав представленные доказательства, пришел к выводу об удовлетворении исковых требований, поскольку факт причинения материального ущерба ответчиком и его размер установлен приговором суда по уголовному делу. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке».

Что касается уголовного дела, то в нем фигурировало несколько эпизодов преступной деятельности. Суд тогда установил, что подсудимая совершила мошенничество группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения. Вторым фигурантом является главбух, уголовное дело здесь выделено в отдельное производство. Афера выразилась в приеме на работу фиктивных работников и выдаче им заработной платы.

В частности, в 2019 году на работу была принята местная жительница, на должность инженера-электронщика БУ ОО «ЦСОН Дмитровского района», которая обязанности по работе не выполняла и на работу не ходила. Однако подельники в течение более чем четырех лет начисляли фиктивному работнику заработную плату, которую затем сами же присваивали. В ходе разбирательства всплыл любопытный факт: за счет зарплаты фиктивного инженера-электронщика подельники оплачивали административные штрафы и возмещали ущерб, причиненный в результате некой кражи в 2019 году, о которой они не сообщали в правоохранительные органы.

В содеянном экс-чиновница раскаялась. По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ей было назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 700 000 рублей и лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на 3 года. На основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы суд постановил считать условным с испытательным сроком 3 года.

ИА «Орелград»