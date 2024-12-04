Губернатору ограничат прием на работу новых чиновников

Соответствующий пункт включен в закон о бюджете на 2025 год.

Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Орловского облсовета в окончательной редакции утвердили закон о бюджете региона на 2025 год и плановый период 2026 и2027 годов. В него включена статья 5 «Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение полномочий органов государственной власти Орловской области, государственных органов Орловской области и содержание казенных учреждений Орловской области».

Согласно ей, губернатор и правительство не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2025 году численности государственных гражданских служащих Орловской области и работников, замещающих должности в органах исполнительной государственной власти, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Орловской области. Запрет будет действовать только в случае, если кадровые решения смогут привести к нарушению ограничений, установленных пунктом 3 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Данная статья гласит, что регионы, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов объема собственных доходов, не имеют права превышать установленные правительством страны нормативы формирования расходов на оплату труда государственных гражданских служащих и на содержание собственных органов государственной власти. Орловская область является дотационным регионом, поэтому данная норма Бюджетного кодекса РФ напрямую касается ее.

По данным областных властей, в первой половине 2024 года фактическая численность государственных гражданских служащих в Орловской области составила 1304 человека, фактически на их содержание было потрачено 508,273 миллиона рублей. Численность работников государственных учреждений Орловской области в первом полугодии текущего года составила 30 474 человека, фактические затраты из областного бюджета на их денежное содержание составили 3,771 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»