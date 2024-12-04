В Орловской области определили лучших молодых ученых года

В их числе – преподаватели и аспиранты из 3 орловских вузов.

Соответствующее распоряжение подписано губернатором Орловской области.

Речь идёт о победителях областного конкурса, проходящего ежегодно. Лучшие из лучших получают не только дипломы, но и по 50 тысяч рублей.

В этом году ими стали:

Анна Мельяновская (Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур),

Клавдия Скребнева (Орловский государственный аграрный университет имени Парахина),

Владислав Матвеев (Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС).

Конкурсные работы касались разных проблем. Мельяновская исследовала приёмы по получению селекционного материала разных видов земляники. Скребнева – вопросы лечения гнойно-некротических поражений дистального отдела конечностей коров. Матвеев писал о создании обновлённой эко-ориентированной экономической политики Орловской области.

ИА “Орелград”