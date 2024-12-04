В Орловской области определили лучших молодых ученых года

В их числе – преподаватели и аспиранты из 3 орловских вузов.
Соответствующее распоряжение подписано губернатором Орловской области.
Речь идёт о победителях областного конкурса, проходящего ежегодно. Лучшие из лучших получают не только дипломы, но и по 50 тысяч рублей.
В этом году ими стали:
- Анна Мельяновская (Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур),
- Клавдия Скребнева (Орловский государственный аграрный университет имени Парахина),
- Владислав Матвеев (Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС).
Конкурсные работы касались разных проблем. Мельяновская исследовала приёмы по получению селекционного материала разных видов земляники. Скребнева – вопросы лечения гнойно-некротических поражений дистального отдела конечностей коров. Матвеев писал о создании обновлённой эко-ориентированной экономической политики Орловской области.
ИА “Орелград”