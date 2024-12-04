В Орловской области определили лучших молодых ученых года

4.12.2024 | 8:15 Новости, Образование

В их числе – преподаватели и аспиранты из 3 орловских вузов.

Владислав Матвеев. Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

Соответствующее распоряжение подписано губернатором Орловской области.

Речь идёт о победителях областного конкурса, проходящего ежегодно. Лучшие из лучших получают не только дипломы, но и по 50 тысяч рублей.

В этом году ими стали:

  • Анна Мельяновская (Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур),
  • Клавдия Скребнева (Орловский государственный аграрный университет имени Парахина),
  • Владислав Матвеев (Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС).

Конкурсные работы касались разных проблем. Мельяновская исследовала приёмы по получению селекционного материала разных видов земляники. Скребнева – вопросы лечения гнойно-некротических поражений дистального отдела конечностей коров. Матвеев писал о создании обновлённой эко-ориентированной экономической политики Орловской области.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования