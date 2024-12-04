Главпочтамт Орла получил охранное обязательство

4.12.2024 | 8:00 Закон и порядок, Новости

Здание будут охранять в соответствии с федеральным законодательством.

Фото: ИА “Орелград”

Начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области Иван Алтухов издал приказ об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения. Речь в документе идет о памятнике архитектуры «Главпочтамт», расположенном в Орле на улице Ленина. Охранное обязательство утверждено в соответствии со статьей 47.6 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Копии приказа и охранного обязательства будут направлены собственникам объекта и в Единый государственный реестр недвижимости. Предыдущий подобный приказ, изданный в 25 июне 2018 года, постановлено считать недействительным. Главпочтамт был построен в его нынешнем виде в 1950-1951 годах. На государственную охрану здание было постановлено постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 27 февраля 2001 года. Границы территории объекта культурного наследия были утверждены в 2018 году. Тогда же был утвержден правовой режим использования памятника.

Так, на его территории запрещаются возведение объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды. Разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта.

Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ. В рамках охранного обязательства предъявляются требования к сохранению объекта культурного наследия. Они предусматривают консервацию, ремонт и реставрацию здания, его приспособление для современного использования либо сочетание указанных мер. Работы разрешается проводить в целях поддержания памятника в надлежащем техническом состоянии без ухудшения его физического состояния и изменения предмета охраны.

Лица, которым объект принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, обязаны осуществлять расходы не только на его содержание, но и на поддержание здания в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. Объект нельзя использовать для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло; под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ; под объекты производства с динамическим и вибрационным оборудованием; под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ. Они также обязаны незамедлительно извещать управление по госохране памятников обо всех повреждениях, авариях и иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия.

ИА «Орелград»


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