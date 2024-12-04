Главпочтамт Орла получил охранное обязательство

Здание будут охранять в соответствии с федеральным законодательством.

Начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области Иван Алтухов издал приказ об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения. Речь в документе идет о памятнике архитектуры «Главпочтамт», расположенном в Орле на улице Ленина. Охранное обязательство утверждено в соответствии со статьей 47.6 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Копии приказа и охранного обязательства будут направлены собственникам объекта и в Единый государственный реестр недвижимости. Предыдущий подобный приказ, изданный в 25 июне 2018 года, постановлено считать недействительным. Главпочтамт был построен в его нынешнем виде в 1950-1951 годах. На государственную охрану здание было постановлено постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 27 февраля 2001 года. Границы территории объекта культурного наследия были утверждены в 2018 году. Тогда же был утвержден правовой режим использования памятника.

Так, на его территории запрещаются возведение объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды. Разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта.

Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ. В рамках охранного обязательства предъявляются требования к сохранению объекта культурного наследия. Они предусматривают консервацию, ремонт и реставрацию здания, его приспособление для современного использования либо сочетание указанных мер. Работы разрешается проводить в целях поддержания памятника в надлежащем техническом состоянии без ухудшения его физического состояния и изменения предмета охраны.

Лица, которым объект принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, обязаны осуществлять расходы не только на его содержание, но и на поддержание здания в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. Объект нельзя использовать для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло; под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ; под объекты производства с динамическим и вибрационным оборудованием; под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ. Они также обязаны незамедлительно извещать управление по госохране памятников обо всех повреждениях, авариях и иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия.

ИА «Орелград»