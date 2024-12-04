Почётным гражданам добавят значимости

В Орловской области скорректируют процедуру награждения.

Как сообщила пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов, парламентарии в первом чтении единогласно поддержали изменения в региональный закон «О Почетном гражданине Орловской области». На рассмотрение Совета они были внесены фракцией «Единая Россия». Указанное звание в соответствии с законом является наградой Орловской области. А к полномочиям Орловского областного Совета народных депутатов относится не только учреждение и упразднение наград регионального значения, но и определение условий и порядка награждения.

При этом само награждение отнесено, в том числе, и к полномочиям губернатора. Законопроектом было предложено скорректировать процедуру награждения. Так, в соответствии с поправками устанавливается, что нагрудный знак почетного гражданина Орловской области, почетная лента и удостоверение установленного образца вручаются награжденному в торжественной обстановке губернатором и председателем Орловского областного Совета народных депутатов на заседании парламента не позднее трех месяцев со дня принятия решения о присвоении звания.

А сама процедура вручения нагрудного знака, ленты и удостоверения «конкретизируется в целях придания значимости данной награде и соблюдения торжественности обстановки, в которой вручается награда Орловской области». Список почетных граждан Орловской области в настоящий момент насчитывает 30 человек. В нем присутствуют военные и политики, бизнесмены, ученые и священники. Например, не так давно почетным гражданином Орловской области стал Геннадий Зюганов, государственный деятель, председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции Компартии в Государственной Думе. Кстати, Зюганов – доктор философских наук, полковник запаса.

Почетным гражданином Орловской области является и действующий министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, для которого работа в качестве начальника УМВД России по Орловской области, по сути, стала трамплином на пост министра. Начальником орловского УМВД он стал в 2007 году. За время его работы на этом посту преступность в регионе сократилась на 15 процентов, а раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений только в 2008 году возросла более чем на 60 процентов.

В 2016 году по решению облсовета почетное звание было присвоено Алексею Ноздрину, более известного как схиархимандрит Илий. Он родился 8 марта 1932 года в селе Становой Колодезь Орловского района в религиозной крестьянской семье. В марте 1966 года Алексей Ноздрин принял монашеский постриг с новым именем Илиан, которое взял в честь одного из сорока Севастийских мучеников. Роль схиархимандрита Илия в восстановлении исторического облика храмов города Орла и Орловской области называют неоценимой.

Значителен и его вклад в духовно-нравственное просвещение населения Орловской области. По его благословению были изданы сотни тысяч книг с высоким духовно-нравственным, патриотическим содержанием, которые безвозмездно распространяются по всей России. Благодаря его помощи проходят международные научно-практические конференции, имеющие большой положительный резонанс среди научно-православной общественности России и зарубежья. Схиархимандрит Илий также является почетным гражданином города Орла.

ИА «Орелград»