Губернаторская елка обойдется в 3 миллиона рублей

Традиционное новогоднее праздничное мероприятие пройдет 24 декабря.

Глава региона Андрей Клычков распорядился провести новогоднее праздничное мероприятие «Губернаторская елка» 24 декабря на базе туристического многофункционального комплекса «ГРИНН». Как следует из преамбулы документа, решение принято в целях совершенствования социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из семей участников специальной военной операции, а также поощрения детей, отличившихся в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности.

Департаменту образования Орловской области поручено принять меры организационного характера для подготовки к проведению губернаторской елки и обеспечить за счет бюджетных ассигнований питание, приобретение билетов на представление, сладких новогодних подарков и сувенирной продукции для участников мероприятия. На эти цели департамент получит из областного бюджета 1,253 миллиона рублей. Еще 1,676 миллиона рублей из бюджета будет выделено департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, который тоже будет участвовать в организации и проведении праздничных мероприятий.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, участие в празднике примут 600 детей. Для них будет подготовлен сладкий стол и традиционное новогоднее театрализованное представление с участием сказочных персонажей, Деда Мороза и Снегурочки. Ребятам в возрасте от 7 до 14 лет вручат новогодние сладкие подарки и сувенирную продукцию. Кроме этого, новогодние подарки за счет средств областного бюджета получат дети из семей участников СВО в возрасте до 6 лет (включительно).

«В каждом муниципальном образовании Орловской области будут организованы новогодние мероприятия с вручением сладких подарков для детей участников СВО, которые по тем или иным обстоятельствам не смогут посетить «Губернаторскую елку», – подчеркнули в пресс-службе губернатора. – Для несовершеннолетних, прибывших на территорию Орловской области из Луганской и Донецкой Народных Республик, территории Украины, проживающих в пунктах временного размещения, в период с 25 по 30 декабря будут организованы праздничные мероприятия с вручением новогодних подарков».

За подготовку и проведение новогоднего театрализованного представления для участников губернаторской елки отвечает региональный департамент культуры, а департаменту здравоохранения поручено обеспечить медицинское сопровождение мероприятия. Всем перечисленным департаментам также поручено в период подготовки и проведения губернаторской елки принять меры, направленные на профилактику гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской области рекомендовано обеспечить охрану общественного порядка при проведении губернаторской елки, включая реализацию мероприятий антитеррористического характера, безопасность дорожного движения при осуществлении организованных перевозок групп детей автобусами к месту проведения мероприятия и обратно. А Роспотребнадзор возьмет под контроль качество кондитерской продукции для новогодних подарков и питания участников губернаторской елки.

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ИА «Орелград»