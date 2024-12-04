Орловских экс-полицейских будут судить за превышение полномочий

Следствие по их делу завершено.

Обвиняемые – двое бывших сотрудников отдела МВД России по Дмитровскому району. Оба проходят по статье «превышение должностных полномочий». Также одному из них дополнительно вменяется «получение взятки».

Как рассказали в орловском Управлении Следственного комитета России, преступление произошло в апреле этого года на территории Дмитровского района в одной из деревень.

На тот момент один из обвиняемых занимал должность оперативного уполномоченного уголовного розыска. Полицейский незаконно применил к местному жителю физическую силу, нанеся ему телесные повреждения. Затем он взял у избитого орловца 21 тысячу рублей — как вознаграждение за непривлечение к административной ответственности.

На следующий день нападавший вместе с коллегой «пришёл в гости» к потерпевшему, чтобы поугрожать мужчине дальнейшим применением насилия. Второй «гость» реально нанёс хозяину новые телесные повреждения. Целью визита являлось укрывательство предыдущих преступлений. Такова текущая версия следствия.

«Обвиняемые вину в совершённых преступлениях не признали», – отметили в СКР.

В ближайшее время дело рассмотрит суд. Уточняется, что его возбудили по материалам оперативной и розыскной деятельности самого Управления МВД России по Орловской области

ИА «Орелград»