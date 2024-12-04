Защита экс-замминистра транспорта России опровергла связь с делом Парахина

Ранее сообщалось, что задержание бывшего чиновника имеет отношение к брату мэра Орла.

Напомним, решение об аресте Алексея Семёнова принял Дорогомиловский районный суд Москвы. Бывший заместитель министра транспорота будет находиться в СИЗО как минимум до 26 января 2025 года. То же самое касается ещё одного фигуранта этого же дела, экс-главы ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Вячеслава Смирнова. Он был задержан и арестован одновременно с Семёновым, пишет «Коммерсант».

Причиной для таких мер стала тяжесть предъявленных обвинений, а также то, что Семёнов имеет вид на жительство в Израиле и теоретически может скрыться там от следствия и суда.

Напомним, речь идёт о мошенничестве, которое совершалось организованной группой в особо крупном размере. Следствие предполагает, что бюджет потерял около 240 миллионов рублей.

Год назад были арестованы другие лица, тоже связанные с ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Это ещё один бывший руководитель данного предприятия Юрий Спасский, его экс-заместитель, родной брат мэра Орла Юрия Парахина Виктор Парахин, и заместитель начальника департамента информационных технологий Министерства транспорта России Роман Лаврентьев.

По версии следствия, данные трое граждан имеют отношение к хищению более скромной суммы в 50 миллионов рублей. Как считают в Следственном комитете, деньги похитили в 2020-м году при выполнении государственного контракта. Он касался развития Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности, а также имел отношение к борьбе с пандемией коронавируса.

Так как речь идёт об одном предприятии и министерстве, СМИ связали два дела в одно. Однако адвокат Алексея Семёнова Павел Фабрици опроверг эти предположения.

«С нашим это дело никак не связано», — заявил защитник экс-замминистра.

ИА «Орелград»