Мэрии Орла указали на низкую доходность акций

Также чиновникам посоветовали искать дополнительные доходы.

Депутаты Орловского горсовета направили администрации города Орла чуть менее десятка рекомендаций. Такое решение депутатский корпус принял после того, как мэрия отчиталась об исполнении бюджета города Орла за 9 месяцев 2024 года. Отчет депутатами был принят к сведению. Согласно ему бюджет был исполнен по доходам в сумме 9,4 миллиарда рублей, по расходам – в сумме 8,925 миллиарда рублей, с профицитом в сумме 474,251 миллиона рублей. Однако по итогам 2024 года ожидается дефицит бюджет в сумме 1,321 миллиарда рублей, или 37,3 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

Депутаты рекомендовали администрации города Орла разработать комплекс мер по привлечению источников дополнительных поступлений в бюджет и оптимизации расходов в целях соблюдения требований бюджетного законодательства, а также принять меры по своевременному и полному поступлению в городской бюджет всех доходных источников. Мэрии посоветовали обратить внимание на низкую доходность находящихся в муниципальной собственности акций акционерных обществ и принять эффективные меры по управлению акциями, а также повысить контроль за полнотой и своевременностью перечисления дивидендов по акциям в городской бюджет.

Напомним, что одним из источников покрытия дефицита бюджета на 2024 год установлена выручка от продажи 100-процентного пакета акций «Гостиничный комплекс «Орел-Отель». Торги объявлялись неоднократно, последний раз – 7 ноября 2024 года. Однако желающих приобрести акции пока не нашлось. Между тем, в ходе проверки «Орел-Отеля», проведенной КСП год назад, были выявлены потери бюджета города Орла. По мнению аудиторов, они составили 12,6 миллиона рублей в связи с нарушением Обществом порядка расчета дивидендов и нарушениями в бухгалтерском учете в том числе за 2021 год – 7,56 миллиона рублей, за 2022 год – 5,04 миллиона рублей.

Кроме того, депутаты посоветовали мэрии продолжить работу по изысканию дополнительных доходных источников для исполнения кассового плана по доходам, в том числе с целью погашения кредиторской задолженности, обеспечить исполнение расходов бюджета в утвержденных объемах, повысить ответственность должностных лиц за надлежащее исполнение обязанностей в области соблюдения требований бюджетного законодательства по исполнению бюджета города Орла.

ИА «Орелград»