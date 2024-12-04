Мэрии Орла указали на низкую доходность акций

4.12.2024 | 9:20 Новости, Экономика

Также чиновникам посоветовали искать дополнительные доходы.

Фото: ИА “Орелград”

Депутаты Орловского горсовета направили администрации города Орла чуть менее десятка рекомендаций. Такое решение депутатский корпус принял после того, как мэрия отчиталась об исполнении бюджета города Орла за 9 месяцев 2024 года. Отчет депутатами был принят к сведению. Согласно ему бюджет был исполнен по доходам в сумме 9,4 миллиарда рублей, по расходам – в сумме 8,925 миллиарда рублей, с профицитом в сумме 474,251 миллиона рублей. Однако по итогам 2024 года ожидается дефицит бюджет в сумме 1,321 миллиарда рублей, или 37,3 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

Депутаты рекомендовали администрации города Орла разработать комплекс мер по привлечению источников дополнительных поступлений в бюджет и оптимизации расходов в целях соблюдения требований бюджетного законодательства, а также принять меры по своевременному и полному поступлению в городской бюджет всех доходных источников. Мэрии посоветовали обратить внимание на низкую доходность находящихся в муниципальной собственности акций акционерных обществ и принять эффективные меры по управлению акциями, а также повысить контроль за полнотой и своевременностью перечисления дивидендов по акциям в городской бюджет.

Напомним, что одним из источников покрытия дефицита бюджета на 2024 год установлена выручка от продажи 100-процентного пакета акций «Гостиничный комплекс «Орел-Отель». Торги объявлялись неоднократно, последний раз – 7 ноября 2024 года. Однако желающих приобрести акции пока не нашлось. Между тем, в ходе проверки «Орел-Отеля», проведенной КСП год назад, были выявлены потери бюджета города Орла. По мнению аудиторов, они составили 12,6 миллиона рублей в связи с нарушением Обществом порядка расчета дивидендов и нарушениями в бухгалтерском учете в том числе за 2021 год – 7,56 миллиона рублей, за 2022 год – 5,04 миллиона рублей.

Кроме того, депутаты посоветовали мэрии продолжить работу по изысканию дополнительных доходных источников для исполнения кассового плана по доходам, в том числе с целью погашения кредиторской задолженности, обеспечить исполнение расходов бюджета в утвержденных объемах, повысить ответственность должностных лиц за надлежащее исполнение обязанностей в области соблюдения требований бюджетного законодательства по исполнению бюджета города Орла.

ИА «Орелград»


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