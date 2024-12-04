В Орле скорректировали медицинские тарифы

Изменения внесены в тарифное соглашение.

Как сообщают аналитики-специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, в Орле заключено дополнительное соглашение №6 к «Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на территории Орловской области на 2024 год». Последнее было заключено 30 января 2024 года. Поправками увеличен размер базового подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц в соответствии с перечнем расходов на медицинскую помощь, финансовое обеспечение которых осуществляется по подушевому нормативу, – с 1570 рублей до 1818,37 рубля. Также увеличен размер коэффициента специфики отдельных клинико-статистических групп заболеваний для оплаты стационарной медицинской помощи – с 0,945 до 1,0.

«Скорректированы стоимость законченного случая при оплате профилактических мероприятий (диспансеризация, профилактические медицинские осмотры, диспансерное наблюдение); дифференцированные подушевые нормативы финансирования амбулаторной медицинской помощи для медицинских организаций, имеющих прикрепленных застрахованных лиц, на 2024 год; тарифы на оплату законченного случая лечения по клинико-статистическим группам в условиях круглосуточного стационара», – перечисляют аналитики.

Кроме того, правительство Орловской области в новой редакции утвердило перечень медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленных подразделений, расположенных в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации. В данном случае изменения внесены в соответствии с новой версией недавно принятого регионального закона, который призван упростить торговлю лекарствами в сельской местности.

Напомним, закон предоставил возможность ведения фармацевтической деятельности любым медицинским организациям и их обособленным подразделениям, расположенным в сельской местности. Раньше такую деятельность в селах, где нет аптек, могли осуществлять только такие обособленные структурные подразделения медицинских организаций, как амбулатории, фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты, центры и отделения общей врачебной семейной практики. Но теперь данная норма из постановления правительства исключена, ограничения сняты.

Изменилось и наименование постановления. Отныне оно звучит так: «Об утверждении перечня медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленных подразделений, расположенных в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации, а также перечня лекарственных препаратов, продажа которых может осуществляться медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями, расположенными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации».

ИА «Орелград»