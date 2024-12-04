На Орловщине магистральный нефтепровод зарос сорняками

К настоящему моменту проблема решена.

Об этом рассказали в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора.

О нарушении стало известно в августе этого года. В ведомство обратился индивидуальный предприниматель. Орловец арендовал земельные участки сельскохозяйственного назначения, на которых находились конструкции магистрального нефтепровода.

Бизнесмен сообщил, что данные конструкции заросли сорняками. Сотрудники государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора провели выездное обследование и убедились в достоверности информации.

Тогда ведомство объявило соответствующее предостережние собственнику нефтепровода – АО «Транснефть-Дружба». К настоящему моменту компания сообщила об устранении данной проблемы.

ИА «Орелград»