На Орловщине магистральный нефтепровод зарос сорняками

4.12.2024 | 17:19 Закон и порядок, Новости

К настоящему моменту проблема решена.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Об этом рассказали в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора.

О нарушении стало известно в августе этого года. В ведомство обратился индивидуальный предприниматель. Орловец арендовал земельные участки сельскохозяйственного назначения, на которых находились конструкции магистрального нефтепровода.

Бизнесмен сообщил, что данные конструкции заросли сорняками. Сотрудники государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора провели выездное обследование и убедились в достоверности информации.

Тогда ведомство объявило соответствующее предостережние собственнику нефтепровода – АО «Транснефть-Дружба». К настоящему моменту компания сообщила об устранении данной проблемы.

ИА «Орелград»


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