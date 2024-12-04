Депутат Госдумы обратила внимание на сорванное строительство Дома культуры

Объект в Орловской области обещали сдать в августе, потом – в ноябре, теперь – в декабре.

Накануне, 3 декабря, в Бакланово приехали чиновники и депутат Госдумы Ольга Пилипенко. Политик обещала не оставить объект без особого внимания.

«Готовим обращение в надзорное ведомство для дачи квалифицированной оценки», – написала Пилипенко в соцсетях.

Депутат напомнила, что проект ДК разработан в 2020 году, к строительству приступили в 2023. За это время произошел ряд изменений по дополнительным работам, цене материалов и возможностям поставщиков. Есть проблемы взаимодействия между подрядчиком и контрольно-надзорными органами, отметила Ольга Пилипенко.

В настоящий момент готовность оценивают в 70%. Заместитель главы Орловского округа по строительству и ЖКХ Сергей Шебанов заявил в беседе с «Вести Орел», что «очень плотно» работают с заказчиком, с федеральным стройконтролем, областным профильным департаментом.

«Мы стараемся сделать все возможное, чтобы ввести в этом году в эксплуатацию клуб», – сказал Сергей Шебанов.

Ольга Пилипенко отметала, что “тот, кто заказывает, должен нести полную ответственность за то, какой подрядчик приходит и как выполняются работы”.

«С него должен быть спрос в первую очередь. На мой взгляд, полномочия по строительству должны быть переданы региональному центру. У нас есть структура – Госзаказчик, которая должна взять на себя эти функции прослеживания – от проекта, до завершения и ввода в эксплуатацию», – сказала Ольга Пилипенко.

Напомним, контракт на строительство Баклановского сельского дома культуры заключен администрацией округа в марте 2023 года. Цена за время исполнения выросла почти на 10 млн рублей и составила 75 496 998 рублей 14 копеек. 47% курское ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» получило авансом. Стоимость исполненных подрядчиком обязательств – 25,33 млн рублей, указано в ГИС «Торги». Этот же подрядчик капитально ремонтирует две школы в Орле.

ИА “Орелград”