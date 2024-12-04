Орловский суд рассмотрит уникальное дело о хищении маткапитала

В преступной схеме участвовали 33 человека, которые похитили около 13,8 миллиона рублей.

Такова текущая версия следствия. Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

Всем данным лицам вменяется уголовная статья 159.2, часть 2 – «мошенничество при получении выплат». Согласно текущей версии, преступную схему разработал некий житель Волгоградской области.

Мужчина создал целую организованную группу из шести человек — своих родственников и знакомых. Они, действуя от имени кооператива «РОВК», заключали фиктивные договоры займов с владельцами сертификатов на материнский капитал. Граждане, якобы, одалживали у организации средства на строительство жилья. Таким образом в преступную схему вовлекли ещё 26 человек.

Затем на основе этих заведомо подложных документов происходило получение социальных выплат. Средства поступали прямо на расчётный счёт кооператива — якобы для оплаты задолженностей по займам (которые не существовали в реальности).

Хищения происходили на протяжении двух лет — с 2019-го по 2021-й годы. В итоге бюджет потерял около 13,8 миллиона рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено Заводским районным судом города Орла.

ИА «Орелград»