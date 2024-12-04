На здании филиала ОГУ увековечили память об участнике СВО

Мемориальная доска будет напоминать о Романе Ершове.

Её разместили на фасаде здания Ливенского филиала ОГУ имени Тургенева. Ершов окончил именно это учебное заведение.

Церемония открытия прошла сегодня. Участники возложили к мемориальной доске цветы, отдав дань уважения защитнику Отечества. Об этом сообщает «Принт-ТВ».

В вооружённых силах Роман Ершов служил в должности рядового. Орловец погиб в июне этого года, исполняя воинский долг в зоне специальной военной операции.

Посмертно его отметили Орденом Мужества.

Накануне в Ливнах открыли ещё одну мемориальную доску в память о другом участнике СВО, также отмеченном этой наградой.

ИА «Орелград»