На здании филиала ОГУ увековечили память об участнике СВО

4.12.2024 | 16:00 Новости, СВО

Мемориальная доска будет напоминать о Романе Ершове.

Фото: t.me/print_tv

Её разместили на фасаде здания Ливенского филиала ОГУ имени Тургенева. Ершов окончил именно это учебное заведение.

Церемония открытия прошла сегодня. Участники возложили к мемориальной доске цветы, отдав дань уважения защитнику Отечества. Об этом сообщает «Принт-ТВ».

В вооружённых силах Роман Ершов служил в должности рядового. Орловец погиб в июне этого года, исполняя воинский долг в зоне специальной военной операции.

Посмертно его отметили Орденом Мужества.

Накануне в Ливнах открыли ещё одну мемориальную доску в память о другом участнике СВО, также отмеченном этой наградой.

Фото: t.me/print_tv

ИА «Орелград»


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