В Ливнах открыли мемориальную доску участнику СВО

Антон Дорофеев погиб, спасая товарища.

Мемориальную доску установили на школе №1, где учился орловец. Об этом сообщили в городской администрации.

На открытии присутствовали родные и близкие Дорофеева, представители мэрии, учителя и ученики школы. Состоялась минута молчания. К портрету участника СВО возложили цветы.

Антон Дорофеев родился в 2004-м году. В школьные годы серьёзно увлёкся лёгкой атлетикой. После девятого класса поступил в орловское училище олимпийского резерва. Затем служил в армии.

Впоследствии орловец заключил контракт с Министерством обороны для участия в специальной военной операции. На СВО он служил в десантно-штурмовом батальоне, во взводе огневой поддержки штурмовой роты, в гранатомётном отделении.

Мужчина погиб в своём первом бою – 1 февраля этого года, спасая своего товарища. Посмертно государство наградило Дорофеева Орденом мужества.

ИА «Орелград»