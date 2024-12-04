Найден подрядчик для ремонта Знаменской школы

Орловскому муниципалитету удалось его найти с пятого раза.

Электронные аукционы, не привлекшие участников, администрация Колпнянского района проводила с сентября. Контракт с брянским ООО «СК Стройгрупп» заключен 2 декабря. Компания единственной заявилась на закупку. Цена контракта – 41 745 459,23 рубля. Срок исполнения –10 сентября 2025 года, указано в ГИС «Закупки». Приступить к работам подрядчик должен в январе.

Капитальный ремонт МБОУ «Знаменская основная общеобразовательная школа» подразумевает масштабное обновление фасада и крыши, внутренних элементов и систем. Здание оденут в панели из композитных материалов кремово-белого и серого цветов. Кровлю утеплят и накроют шоколадно-коричневым профилированным листом. Демонтируют и делают новые системы отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и связи.

ИА “Орелград”