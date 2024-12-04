Орловцы бросились за личными кабинетами на портале госуслуг

С их помощью жители региона оплачивают имущественные налоги.

Тенденцию подметили в Управлении ФНС России по Орловской области. Как сообщила пресс-служба ведомства. На сегодняшний день уже свыше 35,2 тысячи жителей региона получают уведомления на уплату имущественных налогов и налога на доходы физических лиц, а также требования об уплате налогов в электронном виде в личном кабинете на портале госуслуг.

«При этом только за ноябрь текущего года данную услугу подключили более 4 тысяч налогоплательщиков Орловской области, – отмечают в областной налоговой службе. – Возможность получать и оплачивать налоговые уведомления на портале госуслуг появилась у орловцев – физических лиц с 1 июля 2023 года. Подписка на налоговые уведомления через госуслуги пригодится гражданам, у которых нет доступа к личному кабинету на сайте ФНС России и которым неудобно получать бумажные уведомления заказным письмом по почте».

Напомним, что срок уплаты имущественных налогов истек 2 декабря. А уже с 3 декабря тем, кто не успел заплатить налоги, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка Российской Федерации. Орловские налоговики провели широкую информационную кампанию, напоминая жителям региона о приближающихся сроках и разъясняя порядок направления уведомлений и оплаты налогов.

Было проведено несколько дней открытый дверей. Последнее такое мероприятие прошло в регионе 28 ноября в обособленных подразделениях УФНС. Как подсчитали в ведомстве, в нем приняли участие около 1,7 тысячи жителей региона. Они интересовались порядком и способами уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов, а также неудержанного налога на доходы, в том числе по вкладам в банках.

«Налоговики разъяснили, что впервые в этом году в сводное уведомление включен налог по начисленным на банковский вклад процентам, – рассказали в УФНС. – Налогом облагается сумма процентов по всем вкладам гражданина за прошлый год, которая превышает сумму установленного в 2023 году вычета в 150 тысяч рублей. Налогоплательщикам, которые являются пользователями личного кабинета на портале госуслуг, специалисты управления помогли представить согласие на получение налоговых уведомлений в данном сервисе в будущем году».

Кроме того, в этот же день 143 посетителя с помощью налоговиков открыли «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Напомним, что в данном сервисе можно не только получить налоговое уведомление и оплатить его онлайн, но и узнать информацию об объектах, находящихся в собственности, подать декларацию по форме 3-НДФЛ, заявление на предоставление налоговой льготы и другие документы без посещения налоговой службы.

ИА «Орелград»