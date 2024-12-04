В орловском храме освятили колокол

Это сделал лично митрополит Тихон.

Церемеония прошла в Орловском муниципальном округе селе Платоново в местном Иоанно-Богословском храме.

Колокол отлит в Воронеже на специальном профильном предприятии. Его вес составляет около полутонны.

Средства на его приобретение собирали всем приходом. Старый колокол служил верующим много лет, но в конце концов пришёл в негодность.

Перед установкой нового прихожане провели большую подготовительную работу. В частности, на колокольне полностью заменили перекрытия.

ИА «Орелград»