Орловский губернатор выступит с инвестпосланием 10 декабря

4.12.2024 | 12:00 Новости, Общество, Экономика

Мероприятие пройдёт в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН».

Фото: ИА «Орелград»

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Оглашение инвестиционного послания начнётся в 15 часов 30 минут. Ожидается, что губернатор, как обычно, подведёт экономические итоги года и наметит планы на будущее.

При этом одной из ключевых тем послания станет поддержка участников СВО. Также будут освещены вопросы, связанные с реализацией национальных и инвестиционных проектов, выполнением социальных обязательств, обеспечением финансовой устойчивости региона.

Гостями мероприятия станут представители законодательных и исполнительных органов власти, главы муниципальных образований, предприниматели и общественники. В официальной группе Орловской области «Вконтакте» будет организована прямая онлайн-трансляция.

ИА «Орелград»


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