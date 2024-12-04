Орловского предпринимателя наказали за «Слово пацана»

Композиция The Hatters была исполнена дважды.

С иском в Арбитражный суд Орловской области обратилась Общероссийская общественная организация «Российское Авторское Общество». РАО потребовало от предпринимателя компенсацию за нарушение исключительного права на произведения в размере 180 тысяч рублей. По каждому факту по 20 тысяч.

Как следует из материалов дела, 15 мая 2023 года индивидуальный предприниматель осуществлял публичное исполнение девяти «результатов интеллектуальной деятельности» на территории КЗ «ЦЕХ» в городе Владимир: The Hatters – «Слово пацана» дважды, «Романтика», «Время пришло», «Наружу изнутри», «Russian style», «Сильная женщина» (а также «Знаю» Авраама Руссо и «All in forms» Bonobo).

Осуществляя публичное исполнение музыкальных произведений без выплаты вознаграждения, ответчик тем самым допустил нарушение прав авторов. Факт использования зафиксирован путем записи. РАО направило предпринимателю письмо с требованием о выплате компенсации правообладателям и предложением заключить соответствующий договор в марте 2024 года. Однако тот не выполнил обязательства. Поскольку предприниматель компенсацию не выплатил, РАО обратилось с заявлением в суд. Арбитраж исковые требования удовлетворил. Решение в полном объеме изготовлено и опубликовано 2 декабря.

Примечательно, что 15 мая 2023 года в КЗ «ЦЕХ» выступали сами «Шляпники». Афиша с The Hatters и ролики с концерта во Владимире размещены в соцсетях.

ИА “Орелград”