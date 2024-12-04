В Орловской области трёхзначные маршрутки пропускали остановки

Нарушения зафиксировал «Организатор перевозок».

Перед этим туда массово обращались недовольные пассажиры. Учреждение провело выездную проверку и убедилось в достоверности предоставленной информации.

Выяснилось, что водители, которые работают на некоторых маршрутах, игнорируют остановки общественного транспорта «ТМК Гринн» и «Костомаровка». Причём у павильонов собираются пассажиры, однако автобусы всё равно проезжают мимо.

Нарушения допустили на маршрутах №352 («Улица Берёзовая – Хардиково»), №445 («Знаменка – Плещеево») и №457 («Улица Берёзовая – Мезенка»).

«Организатор» направил данные перевозчикам. Теперь они должны будут не только устранить эти нарушения, но и оштрафовать недобросовестных водителей.

ИА «Орелград»