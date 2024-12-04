Преображение сквера Танкистов не заинтересовало проектировщиков

На проводимый Орлом открытый конкурс не подано заявок.

Объединенный муниципальный заказчик рассчитывал получить проектную документацию на благоустройство территории сквера Танкистов за 2,6 млн рублей. Заявки ожидали до 4 декабря. По окончании срока не подано ни одной, указано в ГИС «Закупки».

Напомним, сквер Танкистов победил в рейтинговом голосовании на благоустройство в 2025 году. Свое мнение высказали 45 тысяч человек, знаковое место выбрали 80% горожан. Мэр Орла Юрий Парахин отметил, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне «это самое правильное решение».

ИА “Орелград”