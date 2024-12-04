Преображение сквера Танкистов не заинтересовало проектировщиков

4.12.2024 | 12:59 ЖКХ, Новости

На проводимый Орлом открытый конкурс не подано заявок.

ИА “Орелград”

Объединенный муниципальный заказчик рассчитывал получить проектную документацию на благоустройство территории сквера Танкистов за 2,6 млн рублей. Заявки ожидали до 4 декабря. По окончании срока не подано ни одной, указано в ГИС «Закупки».

Напомним, сквер Танкистов победил в рейтинговом голосовании на благоустройство в 2025 году. Свое мнение высказали 45 тысяч человек, знаковое место  выбрали 80% горожан. Мэр Орла Юрий Парахин отметил, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне «это самое правильное решение».

ИА “Орелград”


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