Орловец подозревается в похищении десяти кур

4.12.2024 | 13:00 Криминал, Новости

Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Об этом рассказали в Управлении МВД по Орловской области.

Преступление произошло в Верховском районе. Согласно текущей версии, 57-летний мужчина похитил у 75-летней женщины 10 кур-несушек. Так он попытался восполнить «пробелы» в своём хозяйстве, которые появились после гибели его собственной домашней живности.

Злоумышленник пробрался в чужой сарай и унёс птиц в мешке. Строение не было заперто.

Материальный ущерб составил около 6500 рублей. На данный момент полиция уже вернула птиц их законной хозяйке.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Ранее стало известно, что орловских экс-полицейских будут судить за превышение полномочий.

ИА «Орелград»


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