18 лет получил орловец за убийство пожилой женщины

Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Орловский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении 37-летнего жителя поселка Кромы, признав его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 162 УК РФ и частью 2 статьи 105 УК РФ. Как сообщает пресс-служба облсуда, жертвой преступника стала пожилая женщина, которая не только ему доверяла, но и помогала продуктами. Было установлено, что познакомились они в ноябре 2023 года. Пожилая женщина обратилась к случайному прохожему и попросила ей помочь в ее доме с газовым оборудованием.

«Мужчина познакомился с данной женщиной и с тех пор он начал периодически помогать ей по дому, за помощь она ему платила продуктами и угощала алкоголем. Пенсионерка проживала одна, – рассказали в пресс-службе Орловского облсуда. – Примерно в конце ноября 2023 года, находясь в доме у знакомой, он украл у нее немного денег и какой-то металл. Также в данный период времени в деревне Глинки Кромского района он пытался проникнуть в частный дом с целью хищения материальных ценностей».

В той же деревне преступник обчистил еще один частный дом. В начале 2024 года он был осужден, получив наказание в виде принудительных работ. Отбывал наказание мужчина в поселке Шахово Кромского района, в августе 2024 года его перевели на принудительные работы в Орел. 29 августа он не явился на работы в учреждение, а отправился в Кромы, к своей давней знакомой. Она его визиту обрадовалась и снова попросила помочь по дому.

«Вечером следующего дня он вернулся к пенсионерке, так как знал, что у нее есть деньги, – продолжают в пресс-службе облсуда. – Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Находясь в доме у женщины, он решил ее убить, чтобы забрать хранившиеся у нее в доме деньги. Нашел в доме строительный молоток и нанес женщине не менее шести ударов в голову, а после ее падения от полученных ударов на пол, с силой нанес не менее трех ударов ногами, обутыми в туфли, в область грудной клетки и рук потерпевшей. От полученных травм женщина скончалась на месте».

Добычей преступника стали сбережения пенсионерки на общую сумму 32 тысячи рублей и мобильный телефон стоимостью 999 рублей. Такой для преступника оказалась цена жизни человека. По совокупности преступлений и вынесенных ранее приговоров подсудимый получил наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»