27-летнего орловца задержали за призывы к насилию

5.12.2024 | 12:00 Закон и порядок, Новости

Он заключён под стражу.

Фото: Пресс-служба Управления ФСБ России по Орловской области

Новость сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Орловской области.

Орловец разметил сомнительные публикации в одной из социальных сетей. Мужчина призывал к насильственным действиям в отношении представителей власти, а именно – руководства нашей страны.

В итоге в отношении него возбудили дело по соответствующей статье УК (205.2, часть 2 – “публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершённое с использованием СМИ либо электронных или телекоммуникационных сетей, в том числе сети “интернет””). Закон карает за такие преступления достаточно сурово – максимальное предусмотренное наказание это штраф до одного миллиона рублей или реальный срок лишения свободы до семи лет.

Сейчас орловец задержан. Советский районный суд Орла вынес постановление о заключении фигуранта под стражу.

Делом занимается Следственное подразделение Управления ФСБ по Орловской области.

ИА “Орелград”


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