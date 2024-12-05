В Орле возбудили дело в отношении отца детей-инвалидов

Его подозревают в неких «противоправных действиях».

Интересно, что о возможных преступлениях стало известно уже давно. Органы следствия проводили проверку — однако она существенно затянулась. Процессуальное решение не принималось.

Процесс сдвинулся с мёртвой точки после того, как несколько дней назад мать детей пришла на приём к заместителю прокурора Орловской области. Встреча была именно тематической — посвящённой людям с ограниченными возможностями здоровья.

Орловчанка рассказала о ситуации представителю надзорного ведомства. Тогда прокуратура изучила ход проверки и установила нарушения законодательства, а затем внесла представление главе следственного органа.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Известно, что дети являются общими, однако сейчас их отец и мать находятся в разводе. Другие подробности не сообщаются.

Информацию опубликовала пресс-служба прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»