«Орелводоканал» удивил «работами различного профиля»

Антимонопольная служба продолжает разбираться с видами деятельности предприятия.

Комиссия Орловского УФАС России отложила до 21 января 2025 года рассмотрение антимонопольного дела, возбужденного в отношении управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла. Соответчиком по делу проходит муниципальное унитарное производственное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Орелводоканал». Как уже рассказывал «Орелград», ранее антимонопольная служба провела мониторинг видов деятельности, которые записаны в уставах коммунальных предприятий.

Во многих районах, а также в Орле, были выявлены признаки нарушения Федерального закона «О защите конкуренции». В частности, муниципальные унитарные предприятия не вправе осуществлять отдельные виды деятельности на конкурентных рынках. Последние поправки в законодательство с исключениями начали действовать в августе 2023 года. Антимонопольная служба выдала предупреждения о необходимости приведения уставов МУПов в соответствии с требованиями закона, то есть некоторые виды деятельности из уставов надо было исключить и внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.

Такое предупреждение коснулось и устава МПП ВКХ «Орелводоканал». Однако управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла его не исполнило. В УФАС оно представило свою письменную позицию. Из нее следует, что устав «Орелводоканала» был утвержден распоряжением УМИЗ в сентябре 2019 года, то есть до вступления закона в силу. Тогда же были определены все виды деятельности предприятия, которые «оно осуществляет в рамках достижения целей его создания – удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли».

В ходе рассмотрения антимонопольного дела всплыли некоторые удивительные детали. Например, некоторые виды деятельности, указанные в уставе предприятия, не идентичны видам деятельности, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц. Например, в пункте 3.2 устава «Орелводоканала» указан такой вид деятельности: «осуществление деятельности, направленной на выполнение работ различного профиля и оказание услуг населению, предприятиям и организациям».

«Данный вид деятельности не является конкретным и может широко трактоваться», – следует из материалов дела. Антимонопольщики отмечают, что предупреждение в установленный срок не было выполнено, признаки нарушения Закона «О защите конкуренции» не были устранены. Поэтому и был издан приказ о возбуждении дела и создании комиссии по его рассмотрению. Комиссия УФАС затребовала дополнительную информацию, поэтому рассмотрение отложено до января.

В частности, управлению муниципального имущества и землепользования комиссия предложила уточнить даты первоначального внесения в устав «Орелводоканалп» видов деятельности, поименованных в предупреждении, указать причины невнесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующих видов деятельности после внесения изменений в устав предприятия. «Орелводоканалу» предложено сообщить, каким образом предоставляется отчетность в налоговые органы по тем видам деятельности, которые отсутствуют или отсутствовали в Едином государственном реестре юридических лиц.

ИА «Орелград»